Bursa'da Fırtına Reklam Panosunu Uçurdu: 1 Yaralı

Bursa'da Fırtına Reklam Panosunu Uçurdu: 1 Yaralı
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Bursa'daki bıçak festivalinde fırtına nedeniyle savrulan reklam panosu bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da fırtına reklam panosunu uçurdu: 1 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'da düzenlenen bıçak festivalini ziyaret eden kişi, fırtına nedeniyle savrulan reklam panosunun çarpması sonucu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, festival girişinde yer alan büyük boyutlu reklam panoları, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek savruldu. Panolardan biri, giriş kapısında bekleyen vatandaşa çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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