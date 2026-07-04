Bursa'da firarilere nefes aldırılmadı: Toplam 50 yıl hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

Bursa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlülere yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, toplam 50 yıl 5 ay 12 gün hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İnfaz Büro Amirliği ekipleri tarafından kent merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında, "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 27 yıl 6 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Uğur S., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İrfan D. ile aynı suçtan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer T. düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Bursa polisinin firari hükümlülere yönelik çalışmalarının aralıksız sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı