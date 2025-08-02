Bursa'da Feci Kaza: İki Kız Kardeş Hayatını Kaybetti

Bursa'da Feci Kaza: İki Kız Kardeş Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu iki kız kardeş yaşamını yitirdi. Sürücünün 1.06 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, aynı araçta bulunan iki kız kardeş hayatını kaybetti. Sürücünün 1.06 promil alkollü olduğu öğrenilirken, feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuğba Akpınar (35) idaresindeki otomobil ile İsmail S. (22) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Tuğba Akpınar ile kardeşi Seda Akpınar (28) araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan iki kardeşin, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif yaralanan hafif ticari araç sürücüsü İsmail S. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan İsmail S.'nin yapılan kontrollerinde 1.06 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Feci kaza anı ise çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hayatını kaybeden iki kız kardeşin cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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