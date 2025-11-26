Bursa'da Fabrikada Yangın: İtfaiye Ekipleri Mücadele Ediyor
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.
Bursa'da bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Nilüfer ilçesi Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa