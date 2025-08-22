Bursa'da Fabrikada Kavga: Güvenlik Görevlisi Bıçakla Yaralandı, Şahıs Tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrikadaki kavgayı ayırmaya çalışan özel güvenlik görevlisini bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı.

Olay, gece saat 23.30 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasının önünde meydana geldi. Fabrikada görev yapan özel güvenlik görevlisi Fatih Ç. (32), fabrika yakınında park halindeki aracın içinde sürücü Alican C. (27) ve sevgilisi arasında şiddetli tartışma olduğunu gördü. Olaya kayıtsız kalmayan güvenlik görevlisi, çifti uyararak tartışmayı sonlandırmak istedi. Bu duruma öfkelenen Alican C., bıçakla güvenlik görevlisini sol baldırından yaraladı. Şüpheli ve sevgelisi kaçarken, Fatih Ç. ise olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, aracın plakasından yola çıkarak şüpheli Alican C.'yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA