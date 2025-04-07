Bursa'da Evin Çatı Katında Yangın Çıktı

Bursa'da evin çatı katı alev alev yandı

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Alacahırka Mahallesi Akın Sokak'ta bulunan bir evin çatı katında henüz belirlenemeyen sebepten ötürü yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, can kaybı ve yaralananın olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.