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Bursa'da etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

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Bursa'da etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dolu yağışı sonrası araçlar, yolda ilerlemekte zorluk yaşadı. Merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer olmak üzere kentte etkisini gösteren dolu yağışı hayatı felç etti. Bazı noktalara ceviz büyüklüğünde dolu yağarken, bazı noktalarda ise sağanak yağış etkili oldu. Dolu yağışı sonrası vatandaşlar, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Bursa'da etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

BURSA - Bursa'da etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dolu yağışı sonrası araçlar, yolda ilerlemekte zorluk yaşadı.

Merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer olmak üzere kentte etkisini gösteren dolu yağışı hayatı felç etti. Bazı noktalara ceviz büyüklüğünde dolu yağarken, bazı noktalarda ise sağanak yağış etkili oldu. Dolu yağışı sonrası vatandaşlar, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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