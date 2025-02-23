Bursa'da Esnaf Kavgasında İki Kişi Bıçakla Yaralandı

Bursa'da iki komşu esnafın aralarında sözlü tartışma çıkınca taraflar birbirine girdi. 2 kişinin bıçakla yaralandığı olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erkek kuaförlüğü yapan Muhammet S., yan tarafındaki esnaf arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyütmesiyle taraflar birbirlerine girerken, saldırganlardan biri Muhammet S. ile yanındaki arkadaşını bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastaneye sevk edildi. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA