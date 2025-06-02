Bursa'da Eski Nişanlıya Silahlı Saldırı

Bursa'da Eski Nişanlıya Silahlı Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski nişanlısı tarafından bacağından tabancayla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda adam, eski nişanlısı olan kadını bacağından tabancayla ateş ederek yaraladı. Silahlı saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Cuma mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hakan M.(36), eski nişanlısı Asel Y.(29) ile sokakta denk geldi. Nişanlı çift arasında tartışma çıktı. Öfkeli adam, kadını sağ bacağından tabancayla vurarak yaraladı.

Sağ bacağına isabet eden mermiyle yere düşen kadın kanlar içinde kaldı. Şüpheli yaya olarak kaçarken, yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silahlı saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kaçan şüpheliyi arıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargı paketi Ahmet Türk'ü de tatmin etmedi: Hayal kırıklığı yarattı, endişelerimiz büyüdü

Ahmet Türk, büyük hayal kırıklığı yaşadı: Endişelerimiz büyüdü
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Altuğ'dan açıklama
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür

Yarışmacı kolay soruda elendi, Oktay Kaynarca kendini tutamadı
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu

Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu
Bu nasıl anne! Çocuğunu dövdü, bağırdı, ısırdı

Bu nasıl anne! Çocuğuna yaptıkları kan dondurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.