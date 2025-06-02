Bursa'da Eski Nişanlıya Silahlı Saldırı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda adam, eski nişanlısı olan kadını bacağından tabancayla ateş ederek yaraladı. Silahlı saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Cuma mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hakan M.(36), eski nişanlısı Asel Y.(29) ile sokakta denk geldi. Nişanlı çift arasında tartışma çıktı. Öfkeli adam, kadını sağ bacağından tabancayla vurarak yaraladı.

Sağ bacağına isabet eden mermiyle yere düşen kadın kanlar içinde kaldı. Şüpheli yaya olarak kaçarken, yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silahlı saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kaçan şüpheliyi arıyor. - BURSA