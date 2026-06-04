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'Boşanmak istiyorum' dedi 10 yaşındaki çocuğunun yanında defalarca bıçaklanarak öldürüldü

'Boşanmak istiyorum' dedi 10 yaşındaki çocuğunun yanında defalarca bıçaklanarak öldürüldü
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Bursa'da 10 yaşındaki oğlunun gözü önünde eşi Müjde Güngür'ü bıçaklayarak öldüren Zafer Güngür'ün emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, boşanma tartışması sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla saldırdığını söyledi.

Bursa'da 10 yaşındaki oğlunun gözü önünde eşi Müjde Güngür'ü bıçaklayarak öldüren Zafer Güngür'ün emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin, eşinin boşanmak istediğini söylemesi üzerine tartışmanın büyüdüğünü ve mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla saldırdığını söylediği öğrenildi.

Olay, Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre tesisatçılık yapan Zafer Güngür (31) ile eşi Müjde Güngür (29) arasında evde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Zafer Güngür, mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Talihsiz kadın, 10 yaşındaki oğlunun gözleri önünde aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralandı.

Küçük çocuğun ve komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 çocuk annesi Müjde Güngür'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zafer Güngür'ü kısa süre içerisinde suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde, bayram tatili nedeniyle ailece Muş'a gittiklerini ve birkaç gün önce Bursa'ya döndüklerini anlatan şüphelinin, "Sabah saatlerinde tartıştık. Evden çıkacağım sırada boşanacağını söyleyip ailesini aradı. Tartışma büyüyünce mutfaktan ekmek bıçağını aldım ve bıçakladım. Daha sonra evden ayrıldım" dediği öğrenildi.

Öte yandan, otopsi işlemleri tamamlanan Müjde Güngür'ün cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere memleketi Muş'a gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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