Bursa'da eşi tarafından öldürülen Zeynep Özdemir ve çocukları Metehan ile Batuhan, son yolculuklarına uğurlandı. Olayın ardında şiddetli geçimsizlik olduğu ortaya çıktı.

Bursa'da Eşi Tarafından Öldürülen Kadın ve Çocukları Son Yolculuklarına Uğurlandı

BURSA'da eşi Samet Özdemir (34) tarafından öldürülen Zeynep Özdemir (28) ve oğulları Metehan (9) ile Batuhan Özdemir (4), son yolculuklarına uğurlandı. Zeynep Özdemir mesaiye gitmeyince iş arkadaşlarının ulaştığı annesi Nagehan Karaman ile diğer yakınlarının kapısını kırarak girdikleri evde cansız bedenler ile karşılaştığı ortaya çıktı.

Olay, 3 Kasım gecesi Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi 125'inci Sokak'ta meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Samet ile bir tekstil fabrikasında çalışan Zeynep Özdemir çiftinin evine gelen yakınları, kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Durumdan şüphelenip, kapıyı kırarak içeri giren yakınları, Özdemir çifti ve oğulları Metehan ile Batuhan'ı yerde kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, aile bireylerinin öldüğünü belirledi. İncelemede, Samet Özdemir'in tabanca ile eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra yaşamına son verdiği tespit edildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

11 yıllık evli olan çift arasında şiddetli geçimsizlik olduğu, Zeynep Özdemir'in bir süre önce evi terk edip, eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi. Bu süre zarfında babaevinde kalan Zeynep Özdemir'in 2 gün önce eve döndüğü aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Zeynep Özdemir'in cumartesi sabahı mesaiye gitmeyince iş arkadaşlarının annesi Nagehan Karaman'a ulaştığı belirtildi. Karaman'ın eve gittiği, diğer yakınlarıyla kapısını kırıp girdikleri evde, kızı, damadı ve torunlarının cansız bedenleri ile karşılaştığı ortaya çıktı.

?Cenazeler, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Samet Özdemir'in cenazesi, memleketi Konya'ya gönderilirken, Zeynep Özdemir ve 2 oğlu için Mustafakemalpaşa ilçesinde cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası cenazeler, Yalıntaş Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.