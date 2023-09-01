Sokak ortasında karısını öldüren şahsın ilk ifadesi: Başkasıyla olan ilişkisi yüzünden tartıştık

Bursa'da bulunduğu araçtan inip kaçmaya çalışan Leyla Kaya, boşanma aşamasında olduğu eşi Hakkı Koca tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Vatandaşlar tarafından yakalanan Koca ilk ifadesinde, "Eşimin M.Z. ile olan ilişkisinden dolayı aramızda tartışma çıktı. Bana hakaret edince sinirlendim. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Bursa'da Leyla Kaya, otomobilde tartıştığı ve araçtan inerek kaçmaya çalıştığı eşi Hakkı Koca (55) tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Koca emniyetteki ilk ifadesinde, "Boşanma aşamasındaki eşim Bursa'da, ben ise İstanbul'da yaşıyorum. Olay günü otomobilde, eşimin M.Z. ile olan ilişkisinden dolayı aramızda tartışma çıktı. Bana hakaret edince sinirlendim. Otomobilden inip, koşmaya başlayınca eşimi yakaladım. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

KAÇMAYA ÇALIŞINCA BIÇAKLADI

Dün saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde otomobille seyir halinde olan H.K. ile eşi Leyla Kaya arasında tartışma çıktı. H.K.'nın bir an yavaşlamasını fırsat bilen Leyla Kaya, otomobilden inip kaçmaya çalıştı. Peşinden koşan H.K., cebinden çıkardığı bıçakla Leyla Kaya'yı bıçakladı. Leyla Kaya kanlar içerisinde kalırken, olayı gören çevredekiler H.K.'yı etkisiz hale getirdi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. H.K. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınırken Leyla Kaya ise kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan H.K., emniyete götürüldü.

KOŞUŞTURMA ANI KAMERADA

Öte yandan Leyla Kaya'nın, otomobilden inip kaçmaya çalıştığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yavaşlayan otomobilden inip kaçmaya başlayan Leyla Kaya'nın, kocası H.K. tarafından yakalandığı anlar yer aldı.

"HAKARET EDİNCE SİNİRLENDİM"

Koca ise emniyetteki ilk ifadesinde, "Boşanma aşamasındaki eşim Bursa'da, ben ise İstanbul'da yaşıyorum. Olay günü otomobilde, eşimin M.Z. ile olan ilişkisinden dolayı aramızda tartışma çıktı. Bana hakaret edince sinirlendim. Otomobilden inip, koşmaya başlayınca eşimi yakaladım. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.