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Bursa'da Epilepsi Krizi Geçiren Sürücü Kontrolden Çıktı

Bursa'da Epilepsi Krizi Geçiren Sürücü Kontrolden Çıktı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde direksiyon başında epilepsi krizi geçiren sürücü, kontrol ettiği aracıyla bir eczaneye çarptı. Kazada sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da direksiyon başında epilepsi krizi geçiren sürücü kontrolden çıkan araçla önüne gelene çarptı. Metrelerce ilerleyen araç bir eczaneye çarptıktan sonra durabildi.

Kaza akşam saatlerinde Mudanya ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, direksiyon başında epilepsi krizi geçiren sürücünün kontrolünden çıkan araç önce balıkçı tezgahına, ardından bir otomobile çarptı, daha sonra yol kenarındaki tabelayı devirip eczaneye çarptı. Metrelerce ilerleyen aracı fark eden çevredekiler panik dolu anlar yaşarken, 112 ekiplerine de bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye sevk edilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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