Haberler

Bursa'da kayınbirader, eniştesi tarafından vuruldu

Bursa'da kayınbirader, eniştesi tarafından vuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir boşanma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, enişte kayınbiraderini bacağından tabancayla vurdu. Olayda her iki taraf da yaralandı ve polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada enişte, kayınbiraderini bacağından tabancayla yaralarken, kendisi de darp sonucu yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Ferah Sokak'taki 2 katlı evin üst katında meydana geldi. Fahrettin S. (45), ablasının eşi Nurefeddin B.'nin (66) evine giderek, boşanma aşamasında olan ablası Nergiz B.'ye ait eşyaları almak istedi. Eşyaları aldığı sırada eniştesi ile tartışma yaşadı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada enişte elindeki tabancayla kayınbiraderine ateş ederken, kayınbiraderi ise tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga sonucu kayınbiraderi sol bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Enişte ise darp sonucu yaralandı. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kavgayı sonlandırdı. Sol bacağına isabet eden mermi ile yaralanan şahıs ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Darp sonucu yaralanan şahıs ise polis ekiplerince özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki

Maduro'nun tutuklanmasına Erdoğan'dan ilk tepki
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım

Maduro, ABD'de hakim karşısında! İşte duruşmadaki ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak 'ihanet' çıkışı

Maduro'nun oğlundan gündem yaratacak "ihanet" mesajı
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri

Ünlülere 4. dalga operasyon! İşte gözaltına alınanların isimleri
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Kim Milyoner Olmak ister'e damga vuran 300 bin lira değerindeki soru! Şıklara dikkat

300 bin lira kazanmak işte bu kadar kolay! Şıklara dikkat
Cansız bedeni gölde bulunan Elif Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi

Elif'in defnedildiği yerle ilgili kahreden detay