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Bursa'da Elektrikli Scooter Kazası: 4 Genç Yere Düştü

Bursa'da Elektrikli Scooter Kazası: 4 Genç Yere Düştü
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 4 gencin elektrikli scooter ile yola çıktığı esnada dengesini kaybetmesi sonucu yaşanan kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kazanın gerçekleştiği anlar, araç trafiğinin olmaması nedeniyle daha büyük bir felaketin önüne geçti.

Bursa'da elektrikli scootere 4 kişi binen gençler dengesini kaybedince yere çakıldı. Gençlerin talihsiz kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesinde 4 genç elektrikli scootere binerek cadde üzerinde ilerledi. Direksiyon başındaki kişinin kontrolünü kaybetmesiyle gençler cadde ortasında yere savruldu. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, kaza esnasında araçların geçmemesi muhtemel bir facianın önüne geçti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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