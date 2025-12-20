5 dakikada önce taburcu oldu kazada yaralandı

Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hastaneden taburcu olduktan sonra elektrikli bisikletine binan bir kişi, hafif ticari araç ile çarpıştı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklet ile hafif ticari araç çarpıştı.
  • Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı ve İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Kaza, sürücünün hastaneden taburcu olduktan 5 dakika sonra meydana geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdulfettah F.(63) saat 15.30 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine bacak ağrısı şikayetiyle gitti.

TABURCU OLDUKTAN 5 DAKİKA SONRA YARALANDI

16.00 sıralarında taburcu edilen Abdulfettah F.(63) elektrikli bisikletine binerek evine gitmek üzere yola çıktı. Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halinde Suriye uyruklu sürücü yönetimindeki elektrikli bisiklet, Malazgirt caddesinden yola çıkan sürücü Kasım K.(53) yönetimindeki ticari araç ile çarpıştı.

YENİDEN HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
