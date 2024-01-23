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Bursa'da elektrikler kesilmesine rağmen gençler oyun oynamaya devam etti

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Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir kıraathanede elektriklerin kesilmesi üzerine gençler, akıllı telefonlarının ışıkları altında oyun oynamaya devam etti.

Bursa'da oyun sevdalısı gençler, kıraathanede elektrikler kesilmesine rağmen akıllı telefonlarının ışıkları altında eğlenceye devam ettiler

Olay, Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kıraathanede henüz bilinmeyen bir sebeple elektrikler kesildi. Oyun oynayan vatandaşlar ise durumu umursamayarak telefonlarından açtıkları ışıkla oyuna devam etti.

Bir süre sonra elektrikler gelirken, ilginç anlar kıraathanede bulunan bir vatandaş tarafından kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yenidoğan Gürsu Bursa Yerel Haberler 3.Sayfa Teknoloji Yaşam Güncel Haberler

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