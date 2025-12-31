Haberler

Ekmek arabasının kapısı böyle yere serdi
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ekmek kamyonetinin arka kapısını açık unutan sürücü, yanından geçen genç kızı yere düşürdü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan genç kızı sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.

Bursa'da ekmek kamyonetinin arka kapısını açık unutan sürücüsü, yanından geçtiği genci yere serdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesinde meydana geldi. Ekmek indirdikten sonra sokak arasında ilerleyen kamyonet sürücüsü, arka kapıyı açık unuttu. Açık kalan kasanın kapağı, karşıdan genç kızı yere serdi. Sersemleyip yere düşen kızın yardımına vatandaşlar koşarken, kamyonet sürücüsü de hemen durdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan genç kızı hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
