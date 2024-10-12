Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Ehliyetsiz Sürücünün Çarpması Sonucu 16 Yaşındaki Kız Ağır Yaralandı

Bursa'da Ehliyetsiz Sürücünün Çarpması Sonucu 16 Yaşındaki Kız Ağır Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kırmızı ışık ihlali yaparak 16 yaşındaki Zeynep Nas Sarıkaya'ya çarptı. Ağır yaralanan kız, hastanede yaşam mücadelesi verirken, sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aile karara tepki gösterdi.

Bursa'da 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarptığı 16 yaşındaki kız ağır yaralandı. Önce olay yerinden kaçan daha sonra polise teslim olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yoğun bakımda hayat mücadelesi veren kızın yakınları hastane önünde verilen karara tepki gösterdi. Acılı baba Yetkin Sarıkaya, "Biz çocuğumuzun derdiyle mi uğraşacağız, bunlarla mı mücadele edeceğiz" dedi.

Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde babasına ait lüks pick-up ile seyir halindeki Efe Ş. (18), iddiaya göre kırmızı ışığa takılmamak için gaza yüklendi. Genç sürücü, bu esnada karşıya geçmek isteyen 16 yaşındaki Zeynep Nas Sarıkaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kız ağır yaralanırken, sürücü olay yerini terk edip kaçtı. Çevredekiler yaralı kızın yardımına koşarken, 112 ekiplerine ulaştı. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sarıkaya, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Serbest kaldı

Bir süre sonra karakola giderek teslim olan Efe Ş., savcılık kararı ile denetimli olarak serbest bırakılınca, hastane önünde umutla bekleyişini sürdüren ailenin adeta acısı katlandı. Arkadaşları ve yakınlarının umutlu bekleyişi sürerken, acılı baba Yetkin Sarıkaya, "Kızım üniversite sınavlarına hazırlanıyordu. Okul etkinliği olduğu için arkadaşlarıyla etkinliğe katılacaktı. Vakit geçirmesi için kendisine müsaade vermiştim. Biraz kafasını dağıttıktan sonra eve doğru dönüyormuş. Kızım Cumhuriyet Caddesi Kavşağı'nda kendisine yeşil ışık yandığı için karşıya geçerken, bu esnada Efe Ş. adında 18 yaşında ehliyetsiz sürücü kızıma kamyonetle çarptı. Kızım iki gündür, hayat mücadelesi veriyor. Çok perişan durumdayız. Daha sonra bir haber daha aldık ona çok daha fazla üzüldük. Ehliyetsiz olan sürücünün serbest kaldığı öğrenildi. Ben yetkililere sesleniyorum. Biz çocuğumuzun derdiyle mi uğraşacağız, bunlarla mı mücadele edeceğiz" dedi.

Konuşmakta zorlanan babanın ve genç kızın arkadaşları ile yakınlarının hastane bahçesindeki görüntüleri ise kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Sarıkaya Politika 3-sayfa Hastane bursa

DEM Parti, Öcalan hamlesiyle Bahçeli'nin elini havada bırakacak

Bahçeli'nin eli havada kalacak

 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var

2 öğrencinin 17 hocası var

 Bu kez fena geliyor! Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı

Bu kez fena geliyor! Meteoroloji çok net uyardı
Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü

Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 12-13 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yunusemre, Turgutlu, Akhisar, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yüreğir, Seyhan, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? 12 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ekim Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.