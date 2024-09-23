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Bursa'da Eğitim Uçağı Kazasında İki Pilot Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir eğitim uçağının apron kısmına düşmesi sonucu Pilot Ünal Aster ve Pilot Emir Gülal Nalcı hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa'da düşen uçakta vefat eden pilotların kimlikleri belli oldu

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde havalimanının apron kısmına düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden pilotların kimlikleri belli oldu. Kazada Pilot Ünal Aster ve Pilot Emir Gülal Nalcı olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı'nın olay yerindeki araştırması sürüyor.

Yenişehir Havalimanı'nda saat 08.10 sıralarında tek motorlu eğitim uçağı aprona düştü. Kazada iki pilot da olay yerinde hayatını kaybetti. Özel uçuş okuluna ait tek motorlu uçak kazası sonrası bölgeye itfaiye, ambulans ve arama kurturma ekipleri sevk edildi.

Kazanın kesin sebebinin bilirkişi raporu ve son kule görüşmelerinden sonra netlik kazanacağı öğrenildi.

TC UDI kuyruk işaretli uçağın burun kısmında hasar meydana gelmesi dikkat çekerken, vefat eden kişilerin Pilot Ünal Aster ve Emir Gülal Nalcı olduğu öğrenildi. Soruşturmanın ardından kaza yapan uçağın enkazı aprondan kaldırılacak

Bursa'da Eğitim Uçağı Kazasında İki Pilot Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU - 3.Sayfa

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