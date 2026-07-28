Bursa'da düzensiz göç operasyonu: 38 yabancı uyruklu ve 6 organizatör yakalandı

Bursa'da düzensiz göçün önlenmesi, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin yakalanması ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen huzur uygulamaları ile operasyonlarda 38 yabancı uyruklu şahıs ve organizatör konumundaki 6 şüpheli yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il genelinde düzenlenen huzur uygulamalarında 3 bin 682 şahıs ile 347 araç denetlendi. Denetimlerde 5 Türk vatandaşı ile 24 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapılırken, 16 araca toplam 266 bin 200 lira idari para cezası uygulandı. Operasyonlar çerçevesinde Nilüfer ilçesinde düzensiz göçmenlerin barındırıldığı tespit edilen bir ikamet adresine düzenlenen operasyonda kimliksiz 5 yabancı uyruklu şahıs ile organizatör olduğu değerlendirilen 3 şüpheli yakalandı. Kaçak yabancı uyruklu şahıs çalıştırıldığı belirlenen bir iş yerinde ise 6 yabancı uyruklu şahıs ile organizatör konumundaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda ise 207 yabancı uyruklu şahısın sorgulaması yapıldı. Yapılan kontrollerde 9 yabancı uyruklu şahsın yasal kalış şartlarını taşımadığı belirlenirken, 19 yabancı uyruklu şahsı sigortasız çalıştırdığı tespit edilen iş yerleri hakkında idari işlem uygulandı. İlçede başka bir iş yerine düzenlenen operasyonda ise barındırılan 8 yabancı uyruklu şahsın tamamının kaçak olarak çalıştırıldığı tespit edildi. Olayla ilgili organizatör olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Kimliksiz ve yasal kalış hakkı bulunmayan yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı organizatörleri hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı