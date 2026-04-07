Bursa'da kiralık evde kaçak göçmen ağı polis operasyonuyla çökertildi

Bursa'da kiralık evde kaçak göçmen ağı polis operasyonuyla çökertildi
Bursa'da düzenlenen operasyonda, kiralık ev görünümü altında faaliyet gösteren bir göçmen kaçakçılığı merkezi ortaya çıkarıldı. 7 yabancı uyruklu kişi yakalanırken, 2 organizatör de gözaltına alındı.

Bursa'da düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, kiralık ev görünümü altında faaliyet gösteren bir göçmen kaçakçılığı merkezi polis ekiplerince ortaya çıkarıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda Yıldırım ilçesinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan baskında toplam 7 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Yapılan kontrollerde yakalanan kişilerden 6'sının herhangi bir kimlik belgesinin bulunmadığı ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlendi. Bir kişinin ise Bursa'ya kayıtlı Geçici Koruma Kimlik Belgesi taşıdığı tespit edildi.

Aylık 15 bin TL'ye barındırılmışlar

Polisin yürüttüğü soruşturmayı derinleştirmesiyle dikkat çeken detaylar da ortaya çıktı. Yakalanan göçmenlerin, organizatörler tarafından aylık 15 bin TL karşılığında söz konusu evde barındırıldığı öğrenildi.

Organizatörler yakalandı

Göçmenlere kalacak yer sağlayarak süreci organize ettiği belirlenen 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Öte yandan, kimliksiz olduğu belirlenen düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
