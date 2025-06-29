Bursa'da Düğünde Havai Fişek Yangına Neden Oldu

Bursa'da Düğünde Havai Fişek Yangına Neden Oldu
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Bursa'da bir düğün sırasında atılan havai fişekler, düğün salonunun yanındaki otluk alanda yangın çıkmasına yol açtı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'da düğünde atılan havai fişek, düğün salonunun yanında bulunan otluk alanda yangın çıkardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 22: 00 sıralarında Mudanya yolu üzerinde bulunan otluk alanda çıktı. İddiaya göre, otluk alanın yanında bulunan düğün salonundan havai fişek atıldı. Havai fişekten çıkan ateş parçaları otluk alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler, otluk alanın arkasında bulunan otluk alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. TOMA ekipleri ekiplerine yardım etti. Öte yandan, yoğun duman sebebiyle düğün salonu boşaltıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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