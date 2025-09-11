Haberler

Bursa'da Düğün Salonuna Giren Hırsız Kıskıvrak Yakalandı

Bursa'da Düğün Salonuna Giren Hırsız Kıskıvrak Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi ilçesinde bir düğün salonuna giren hırsız, güvenlik kameralarının açısını değiştirmeye çalıştı ancak Bursa polisi tarafından kısa sürede yakalandı. 40 bin lira ve içki çalan şüphelinin 19 suç kaydı olduğu belirlendi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir düğün salonuna giren hırsız, güvenlik kameralarının açısını değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştı. Ancak çabası boşa çıktı. 40 bin lira nakit para ve çok sayıda içkiyi çalan şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.

Olay, Panayır Mahallesi Berna Sokak üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İşletmeci H.K., akşam işyerini kapatarak evine gitti. Ertesi gün işyerine gelen işletme sahibi, ofis olarak kullanılan tek katlı prefabrik yapının içerisindeki dolapta bulunan, 40 bin TL nakit para ve çok sayıda içkinin çalındığını fark ederek polise ihbarda bulundu.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kameraların açısını değiştirmeye çalışırken, şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalarda, olayı daha önce 19 suç kaydı bulunan Adem T.'nin (41) gerçekleştirdiği kesinleşti.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Adem T., ikametinin önünde kıskıvrak yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu

Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu
YÖK'ten el konulan Bilgi Üniversitesi ile ilgili açıklama

YÖK'ten el konulan özel üniversiteyle ilgili açıklama
2026 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İlk kez rakam telaffuz edildi

2026'da asgari ücret ne kadar olacak? İlk kez rakam telaffuz edildi
Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak

Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'da korkutan deprem

Ankara'da korkutan deprem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.