Bursa'da Düğün Konvoyu ile Yüz Yüze Gelen Sürücünün Korku Dolu Anları

Bursa'da ailesiyle birlikte yolculuk eden sürücü ve ailesi, karşıdan gelenlerin dar yolda hızla hareket etmesi sonucu ölümle burun buruna geldi. Yaşanan o anlar araç kamerasına kaydedilirken, yaşananlara sürücü tepki gösterdi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Çeşme Caddesi'nde meydana geldi. Görükle Mahallesi'nden çıkıp çevre yoluna bağlanmak isteyen sürücü, ailesiyle birlikte yolda ilerlerken düğün konvoyuyla denk geldi. Dar yolda hızla ilerleyen konvoydaki araçlarla kafa kafaya gelen araç içerisindekiler büyük korku yaşadı. Ölümle burun buruna gelen sürücü, yolun ortasında durarak büyük bir kazanın önüne geçti.

Yaşananları umursamayan sürücülere tepki gösteren sürücü, daha sonra yoluna devam etti. - BURSA