Drift atarken kazadan kıl payı kurtuldu

Bursa'da yeşil ışıkta drift yaparak kalkan otomobil, park halindeki araçlara çarpmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 BUS plakalı otomobil, yeşil ışığın yanmasıyla beraber drift yapmaya başladı. Bir süre bu şekilde ilerleyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki araçlara çarpmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar, saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı