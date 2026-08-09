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Drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza, ehliyeti iptal

Drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza, ehliyeti iptal
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde drift yapan sürücü, amatör kameraya yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde drift yapan sürücü, amatör kameraya yakalandı. Görüntülerin ardından harekete geçen trafik ekipleri sürücüyü tespit ederek yakaladı. Sürücüye 140 bin TL idari para cezası uygulanırken, aday sürücü olması nedeniyle ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Olay, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.İ. (20) idaresindeki otomobil seyir halindeyken aracını kaydırarak drift yaptı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün tehlikeli hareketleri, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda drift yapan sürücünün kimliğini tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan B.İ.'ye drift yapma ihlalinden 140 bin TL idari para cezası uygulandı.

Aday sürücü olduğu belirlenen B.İ.'nin sürücü belgesi de daimi olarak iptal edildi. Sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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