Uludağ'da drift pahalıya patladı: Jandarma tespit ettiği araçları trafikten men etti

Bursa'da Uludağ Oteller Bölgesi'nde drift atan bir sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası kesildi ve ehliyeti 2 ay süreyle alındı. Jandarma, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüleri denetlemeye devam edecek.

Bursa'da Uludağ Oteller Bölgesi'nde otomobiliyle drift atan bir sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında bulunan Uludağ Oteller Bölgesi ile Uludağ yolunda 27-28 Aralık tarihlerinde trafik uygulaması gerçekleştirdi. Denetimler sırasında, 16 plakalı bir otomobil sürücüsünün drift attığı tespit edildi.

Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olay sonrası sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "drift atmak" suçundan 46 bin 392 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Jandarma ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
