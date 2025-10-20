Haberler

Bursa'da Dört Kez Yangın Çıkan Apartmanda Kundaklama Şüphesi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Feyizoğlu Apartmanı'nda 4. kez yangın çıktı. Yangının ardından F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Apartman sakinleri yangınlar nedeniyle büyük korku yaşıyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Yalı Mahallesi'nde bulunan Feyizoğlu Apartmanı'nda 4. kez yangın çıktı. Son olayda apartmanın çatısı alevlere teslim olurken, daha önce serbest bırakılan F.K. bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 51. Sokak'taki apartmanın çatısında saat 03.50 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, apartmanın çatısında büyük çapta hasar oluştu.

Mahallede "Güzelyalı'nın Neronu" olarak anılmaya başlanan F.K.'nin, daha önce de aynı binada bodrum ve depo kısımlarında çıkan 3 ayrı yangının şüphelisi olarak gözaltına alındığı, ancak ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilmişti.

Bina sakinlerinin yeniden yangın çıkmasının ardından yaptığı şikayet üzerine harekete geçen Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.K.'yi yeniden gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede yangının çatı kısmından çıktığı ve kundaklama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Yangınlar nedeniyle büyük korku yaşayan apartman sakinleri, "Artık geceleri uyuyamaz hale geldik. Bu yaşananların tesadüf olduğuna inanmıyoruz" diyerek endişelerini dile getirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa


