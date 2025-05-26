Bursa'da Dönüş Yapan Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Bursa'da Dönüş Yapan Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dönüş yapan otomobile motosikletin çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.

Dönüş yapan otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada dönüş yapan otomobile motosiklet çarptı. Çarpma anı saniye saniye araç içi kamerasına yansırken, motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Bedirhan K.yönetimindeki 16 BIL 290 plakalı motosiklet, Civan Sokak üzerinden caddeye çıkış yapmakta olan Emre D.yönetimindeki 10 AIC 566 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasında oturan Melih G.yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı bir işyerinin ve yolda geçen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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