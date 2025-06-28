Bursa'da Dilencilerin Kavgası Kamerada

Bursa'da Dilencilerin Kavgası Kamerada
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Bursa'nın işlek caddesinde bebek arabasıyla dilencilik yapan gruplar arasında mıntıka paylaşımı yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında bebek arabasının içinde bebek olmaması, dilencilerin vatandaşları nasıl istismar ettiğini ortaya koydu. Polis dört dilenciye toplamda 11.248 lira para cezası kesti.

Bursa'da şehrin en işlek caddelerinden birinde mıntıka paylaşımı yapamayan yanlarında bebek arabası gezdiren dilenci şahısların tekme tokat kavgası kameraya yansıdı. Kavga sırasında yola fırlayan bebek arabasının içinde bebek olmayışı dilencilerin vatandaşları nasıl istismar ettiklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Polis ekipleri, dilencilik yapan ve çevreye rahatsızlık veren 4 dilenciye Kabahatler Kanunu çerçevesinde 11 bin 248 lira para cezası kesti.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer Beşevler kavşağında orta refüjde birbirine giren 2 dilenci grubun tekme tokat kavgası bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Kendilerini acındırıp para koparmak için yanlarında bebek arabası gezdiren iki farklı dilenci grubu arasında mıntıka tartışması yaşanınca taraflar birbirine girdi. Tekme tokat kavga sırasında bebek arabalarından biri orta refüjden yola inip ilerlemeye başladı. Üzeri açılan bebek arabasında bebeğin olmadığı dilencilerin istismar yoluyla vatandaşları nasıl kandırdıkları bir kez daha gözler önüne serildi.

Kavgaya tutuşan dilencileri yoldan geçen vatandaşlar güçlükle ayırabildi. Bir vatandaşın kaydettiği görüntüler ile ilgili polis ekipleri tahkikat başlattı.

Polis ekipleri 4 dilenciye Kabahatler Kanunu'na muhalefet suçundan hem dilencilik hem de çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle kişi başı 2 bin 812 lira toplamda ise 11 bin 248 lira idari para cezası kesti. Şahıslar kavga sebebiyle birbirlerinden şikayetçi olmadılar.

Yetkililer, kavşaklarda dilenen, mendil satan, para toplayan ve duygu sömürüsü yapan kişilere kesinlikle izin verilmeyeceğini açıkladılar. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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