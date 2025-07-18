Bursa'da Cuma Namazı Çıkışında Silahlı Saldırı: 4 Yaralı

Bursa'da Cuma Namazı Çıkışında Silahlı Saldırı: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenişehir ilçesinde cuma namazı çıkışında, bir kişinin husumetlisine ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan saldırgan, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde cuma namazı çıkışında husumetlisini silahla vurmak isteyen şahıs, kalabalığın ortasında ateş açtı. Hedefindeki kişiyi yaralayan saldırgan, kurşunların isabet ettiği 3 kişiyi daha yaralayarak olay yerinden kaçtı. Zanlı, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ile İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Olay, Yenişehir ilçesindeki Şemaki Camii önünde meydana geldi. Cuma namazının ardından cami önünde vatandaşlara pilav dağıtıldığı sırada, A.A. (23) isimli şahıs, kalabalığın ortasında husumetlisiyle karşılaştı. Belinden çıkardığı silahla peş peşe ateş eden A.A., hedefindeki Ali Osman T.'yi yaraladı. Ancak açılan ateş sonucu Burhan M., Sadık Ç. ve Hamdi Ü. isimli 3 kişi daha kurşunların hedefi oldu.

Silah seslerinin ardından ortalık savaş alanına dönerken, yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından kaçan saldırgan, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla İznik'te yakalandı.

Şüpheli, olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti

Başkent göle döndü! Ağaçlar devrildi, yollar sele teslim oldu
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir

Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı! O iddiaya resmen ateş püskürdü
Irak'tan tarihi 'petrol' kararı! Tamamı devlete verilecek

Komşu ülkeden tarihi "petrol" kararı! Hepsi devlete teslim edilecek
Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Antalya'da korkutan deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor

Suriye'de aşiretler silahlanıp yola çıktı, asker devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.