Bursa'da Çöp Atma Kavgası: 3 Yaralı

Bursa'da çöp atma kavgası: 1'i ağır 3 yaralı

BURSA - Bursa'da çöp atma nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Komşular arasında yaşanan gerginlik sonucu 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde 1004 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir aralarında çöp atma yüzünden husumet bulunan iki komşu arasında akşam saatlerinde sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine saldırdı. Sopaların ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.