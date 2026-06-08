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İstinat duvarından düşerek ağır yaralanan adamdan acı haber

İstinat duvarından düşerek ağır yaralanan adamdan acı haber
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir çiftlikte çalışırken istinat duvarından düşerek ağır yaralanan Osman Koç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da çiftlikte çalışırken istinat duvarından düşerek ağır yaralanan adam hayatını kaybetti.

Orhangazi ilçesi Paşapınar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Osman Koç isimli şahıs çalıştığı arazideki çiftlikte istinat duvarından düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken ağır yaralı adam ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İstinat duvarından düşerek ağır yaralanan Koç, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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