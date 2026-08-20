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Bursa'da Çiftlik Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Çiftlik Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bursa’da bir çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'da bir çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan çiftlik havadan görüntülendi.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler samanlığın tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, söndürme çalışmalarına su tankerleri de destek verdi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Çiftlikte maddi hasar meydana geldi.

Yangından zarar gören samanlık ve çiftlikteki hasar, dron ile görüntülendi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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