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Bursa'da Cezaevi Firarisi Polise Saldırdı, 3 Polis Yaralandı

Bursa'da Cezaevi Firarisi Polise Saldırdı, 3 Polis Yaralandı
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Bursa'da 6 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi Alperen U. ve arkadaşları, polis baskınında saldırgan köpek saldı ve polislere direnerek kaçmaya çalıştı. Olayda 3 polis memuru yaralandı, iş yerinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Bursa'da 6 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi şüpheliye yönelik çalışma yapan polis, şüphelinin arkadaşlarıyla birlikte kaldığını tespit edince baskın düzenledi. Ekiplere direnen şüpheli önce polislerin üzerine saldırgan köpeği saldı, sonra kaçmak için arkadaşlarıyla ekiplere saldırdı. 3 polis memurunun yaralandığı olayda iş yerinde uyuşturucu madde, hassas terazi ve tüfek ele geçirildi.

Bursa'da 6 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan ve 15 ayrı suç kaydı bulunan hükümlü firari 23 yaşındaki Alperen U.'nun Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde arkadaşlarının oto yıkama dükkanında kaldığını tespit eden Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde baskın düzenledi. Polis ekiplerini kapıda gören şüpheli ve arkadaşları iş yerinde besledikleri saldırgan köpeği polislerin üzerine saldı. Fakat buna rağmen şüpheliyi kıstıran ekipler, iş yerinin etrafını sarınca bu kez de şüpheli ve arkadaşları polislere kendi saldırdı. 3 polis memurunun yaralandığı olayda şüpheli ve 15 suç kaydı bulunan Zafer Y., 4 suç kaydı bulunan Ahmet S., 4 suç kaydı bulunan Samet S. ile 1 suç kaydı bulunan Gökhan K. gözaltına alındı.

İş yerini cephaneliğine çevirmişler

İş yerinde savcılık kararı ile arama yapan ekipler, uyuşturucu madde, çok sayıda mermi ve pompalı tüfek ile hassas terazi ele geçirirken, nezarette kalan ve 3 polisin yaralanmasına sebep olan şüpheliler ise polislerin kendilerini darp ettiğini iddia etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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