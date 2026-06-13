Haberler

Çaldıkları çelik kasayla yakalandılar: 1.8 milyonluk ziynet sahibine teslim edildi

Çaldıkları çelik kasayla yakalandılar: 1.8 milyonluk ziynet sahibine teslim edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da bir evden çalınan 1,8 milyon lira değerindeki ziynet eşyasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Bursa'da bir evden çaldıkları içerisinde yaklaşık 1 milyon 800 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayla yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve yankesicilik olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, Nilüfer ilçesinde evden hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, 3 Haziran 2026 tarihinde Çalı Mahallesi çıkışında durumundan şüphelendikleri bir binek aracı durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde içerisinde çok sayıda ziynet eşyası bulunan çelik kasa ele geçirildi. Yapılan incelemelerde kasanın aynı gün Çalı Mahallesi'nde yaşayan N.Ç.'ye ait ikametten çalındığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından ulaşılan mağdur, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne davet edildi. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından kasa içerisindeki yaklaşık 1 milyon 800 bin lira değerindeki ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen A.Ç. (65 suç kaydı), G.U. (62 suç kaydı) ve H.Ö. (17 suç kaydı), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis, hırsızlık olaylarına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 16 ülkeden 90 isim Türkiye getirildi
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek

Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi

CHP’de tüm dengeler değişebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı

Bu adama dikkat etmemiz lazım! Attığı gol öyle böyle değil

Sahaya girmeye kalktı, güvenlikler bir anda üzerine çullandı

Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Dünyanın en fazla hayal kırıklığı yaratan turistik noktaları açıklandı: Hayalinizdeki tatil kabus olmasın!

Dünyanın en çok eleştirilen turistik noktaları belli oldu
Film değil gerçek! Kaybolan 71 kız öğrenci tünelde bulundu

Film değil gerçek! Kaybolan 71 kızın bulunduğu yer hayrete düşürdü
A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı

Rakiplerimizin maçında tam 5 gol: Şans dahi tanımadılar
Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü

Yurtta kan donduran görüntüler! Küçük çocuğun kabusu dakikalarca sürdü
Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti

ABD maçında bir ilk yaşandı! Karar futbol tarihine geçti