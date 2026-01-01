Haberler

Bursa'da çatı katı yangını korkuttu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede çatı katını sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının yandaki binalara sıçramasını önledi.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kısa sürede söndürülürken, soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi. - BURSA

