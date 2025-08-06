Bursa'da Cadde Ortasında Eski Eşine Saldırdı

Bursa'da Cadde Ortasında Eski Eşine Saldırdı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadın, eski eşiyle karşılaştığında öfkeye kapılarak cadde ortasında eski kocasını dövdü. Olay yerine gelen polis tarafları güçlükle ayırdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eski eşiyle arasında problem olan bir kadın, cadde ortasında eski kocasını yere yatırarak dövdü. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan olayda tarafları polis güçlükle ayırabildi.

Olay, Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın, eski eşiyle cadde üzerinde karşılaşınca öğrenince öfkeye kapıldı. Eski kocasını cadde ortasında yakalayan kadın, dolandırıldığını öne sürerek darp etmeye başladı.

Yere yatırdığı adamı tekme tokat döven kadını çevredeki vatandaşlar ayırmakta güçlük çekti. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, öfkeli kadını zorlukla sakinleştirirken, tarafları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Kadının "Bizi dolandırdın" dediği anlar kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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