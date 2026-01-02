Kontrolden çıkan otomobil çarptığı aracı karşı yöne savurdu: 4 yaralı

Bursa'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil önündeki araca çarpıp, çarptığı aracı karşı yöne savurdu. Bu esnada karşı yönden gelen otomobil de savrulan araca çarptı. Kaza nedeniyle 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 BAL 67 plakalı aracıyla Çekirge istikametine seyir halindeki sürücü M.E., kontrolden çıkıp önünde bulunan S.D. idaresindeki 16 AD 283 plakalı araca çarptı. Kazanın etkisiyle karşı yöne savrulan otomobile bu kez de aynı istikametten gelen M.B. idaresindeki 46 LE 957 plakalı araç çarptı. Kazanın etkisiyle, M.B.'nin aracında yolcu konumundaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. - BURSA