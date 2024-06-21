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Bursa'da Büyükorhan ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. Yangının tekrar başlamaması için ekipler teyakkuzda beklerken, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş bölgede incelemelerde bulundu.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının tekrar başlamaması için ekipler teyakkuzda beklerken, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş bölgede incelemelerde bulundu.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde dün saat 13.45 sıralarında Demirler köyü mevkiinde başlayan yangın havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Rüzgardan dolayı yangının tekrar başlamaması için yanan yerlerin etrafını dozerler yardımıyla çevirdi. Yaklaşık 200 araç ve bin personel gece boyu çalışmalarını sürdürülürken, Yaklaşık 250 hektar alana yayılan yangın ormanlık alanı küle çevirdi. Bölgeye gelen Bursa Valisi Mahmut Demirtaş incelemelerde bulunurken, Vali Demirtaş, kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme faaliyetlerinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllülere üstün gayretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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