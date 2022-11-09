Bu acıya yürek dayanmaz! Yangında hayatını kaybeden 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı 3. Sayfa Haberleri Bursa'da dün gece yaşanan yangın faciasında hayatını kaybeden 8'i çocuk 9 kişi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Suriyeli ailenin yakınları yan yana dizilen tabutların başında gözyaşı dökerken 6 çocuğunu ve eşini kaybeden kağıt toplayıcısı Hüseyin El Cesim cenazede kahroldu. Dün gece Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi'nde sobadan çıktığı öğrenilen yangında 30 yaşındaki Amine El Cesim, yaşları 1 ile 11 arasında değişen 6 çocuğu ve 2 yeğeni hayatını kaybetti. YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU 9 cenaze bugün Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Mihraplı Camisi'ne getirildi. Tabutlar yan yana konulduğunda El Cesim ailesinin fertleri gözyaşlarına boğuldu. Yakınları tabuta sarılınca ortaya hüzünlü görüntüler çıktı. BAKAN SOYLU DE CENAZEYE KATILDI Ankara'dan helikopterle Bursa'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Mihraplı Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı. Bakan Soylu, kağıt toplayarak geçimini sağlayan 32 yaşındaki baba Hüseyin El Cesim'e sarılarak teselli etmeye çalıştı. Cenaze törenine Bakan Soylu ile birlikte Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da katıldı. SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından El Cesim ailesinin fertlerinin naaşları toprağa verilmek üzere Erdoğanköy Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Olayda hayatını kaybeden Suriyeli 8 çocuğun olaydan bir süre önce mutlu günlerinde çektirdikleri fotoğraflar da görenlerin yüreğini burktu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Süleyman Soylu Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler

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