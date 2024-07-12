Bursa'da Boşanma Davası Sırasında Kadını Yaralayan Adam Yakalandı

Bursa'da bir adam boşanma davasına girdiği gün ayrı yaşadığı eşini tabancayla ayağından yaraladı. Öfkeli adam eşinin kendisini aldattığını öne sürdü. Olay anı güvenlik kamerasına anbean yaşarken, zanlı çok geçmeden yakalandı.

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Güven Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce eşi Saliha S.'den (38) ayrılan Erkan S. (45), bugün boşanma davasına katıldı. Mahkeme heyeti çocukları baba Erkan S.'ye verdi. Bunun üzerine baba Erkan S., eski eşine çocuklarla konuşmasını söyledi. Fakat Saliha S., "Çocuklarımı da seni de görmek istemiyorum" diye cevap verince iki arasında tartışma çıktı.

İş yerine sığındı

Cevaba sinirlenen baba Erkan S., eşinin daha öncede kendisini aldattığını iddia ederek, silaha sarılıp eski eşini kovalamaya başladı. Panik halinde kaçan kadın, sokak üzerindeki bir işyerine sığındı. Öfkeli adam ise işyerinin kapısında eski eşine tek el ateş açarak bacağından yaraladı.

Kameraya yansıdı

Dehşet saçan anlar işyerine ait güvenlik kamerasına yansırken, öfkeli adamı çevredekiler sakinleştirmek için çabaladı. İhbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi olay yerinde yakaladı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 38 yaşındaki kadın ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Tartışmayı gören mahalle muhtarı, "İkili bir süre önce ayrılmış, bugün davaları varmış. Bugün Bölge Adliyesine gelmişler, buradan birlikte çıkınca arabayla buraya kadar geliyorlar. Burada tartışma çıkıyor. İddiaya göre, mahkeme çocukları babaya veriyor. Kadın da "Çocukları da seni de görmek istemiyorum" diyor. Bu yüzden tartışıyorlar. Eski eşini vuran şahsın, "Beni 30 yaşında evli biriyle aldattın" diye bağırarak, kovaladığını duyduk" ifadelerini kullandı. - BURSA