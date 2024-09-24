Bursa'da Bombalı Çanta İhbarı: Fünye ile Patlatıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir köprüde bırakılan çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

Olay, Gemlik ilçesinde meydana geldi. Köprü üzerinde şüpheli durumda olan çantayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve bomba imha ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanı tarafından patlatılan çanta boş çıktı.

Öte yandan, tedbiren kapatılan yol trafiğe açıldı. - BURSA