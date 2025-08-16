Bursa'da Bisikletli Çocuğun Kazası: Park Halindeki Araca Çarptı

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bisiklet sürerken kontrolden çıkan bir çocuk, park halindeki bir otomobile çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye sevk edildi, sağlık durumu iyi.

Bursa'da bisikletiyle kontrolden çıkan çocuk, park halindeki otomobile çarptı. O anlar kameraya yansırken, yaralanan çocuk hastaneye sevk edildi.

Kaza, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikletiyle seyir halindeki bir çocuk sokak aralarında gezerken, kontrolden çıkıp park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Çenesine dikiş atıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

