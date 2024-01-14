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Bursa'da bir şahıs odasında ölü bulundu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, ailesi tarafından odasında ölü bulundu. Şahsın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, ailesi tarafından odasında ölü bulundu.

İddiaya göre, Hakan Küpçü (50) evinde odasına çekildi. Ailesi, Küpçü odasından çıkmayınca saat 12.00 sıralarında odasına baktı. Aile, adamı uyandıramayınca 112'yi aradı. Adrese gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cesedi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis olayı araştırıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Adli Tıp Kurumu İnegöl Bursa Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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