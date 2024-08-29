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Bursa'da bir evde meydana gelen kavgada babasını öldüren oğul adliyeye sevk edildi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde meydana gelen kavgada babasını darp ederek öldüren oğul adliyeye sevk edildi. Olay, dün saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Umut Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 5. katında meydana geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde meydana gelen kavgada babasını darp ederek öldüren oğul adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Umut Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aysel A.(47) eve geldiğinde oturma odasında eşi Cihangir A.(51)'yı yerde hareketsiz halde yatarken gördü. Kocasından tepki alamayan kadın durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Cihangir A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cihangir A.'nın kafasında ve yüzünde darp izleri gören ekipler, o sırada evde olan Cihangir A.'nın oğlu Ufuk A. (27)'yı sorgulamak için karakola götürdü. Yapılan sorguda, babasıyla kavga ettiğini itiraf eden Ufuk A., gözaltına alındı. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Öte yandan ifadesinde, "Babamla sürekli kavga ediyorduk. Dün akşam da kavga ettik, nedenini hatırlamıyorum. Kavga sırasında ittim, yere düştü. Öldüğünden haberim yoktu" diyen zanlı, adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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