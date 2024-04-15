Bursa'da bir apartman dairesinde yangın çıktı

Bursa'da bir apartman dairesinde yangın

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5 katlı bir binanın dördüncü katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik ilçesi Dereboyu'nda 5 katlı bir binanın dördüncü katında yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.