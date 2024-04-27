Bursa'da başıboş atlar sokaklarda cirit attı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Panayır Mahallesi'nde bir grup başıboş at, sokak aralarında dolaşarak insanların ve araçların arasında cirit attı. Atlar, bir süre sonra gözden kayboldu.
Bursa'da bir grup başıboş at, sokak aralarında cirit attı.
Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde bir grup başıboş at sokak aralarında gezdi. Gündüz insanların geçtiği sokaklar gece atlara kaldı. Zaman zaman araçların arasında da gezen atlar, bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldular. - BURSA