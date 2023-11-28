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Bursa'da Başıboş Atlar Cadde Üzerinde İlerledi

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde başıboş atlar ana caddeye çıktı. Dakikalarca sürü halinde ilerleyen atlar bazı sürücülere zor anlar yaşattı. Atların dakikalarca cadde üzerinde ilerlediği görülürken, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da başıboş atlar cadde üzerinde ilerledi. Araç sürücülerine zor anlar yaşatan atlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde başıboş atlar ana caddeye çıktı. Dakikalarca sürü halinde ilerleyen atlar bazı sürücülere zor anlar yaşattı. Atların dakikalarca cadde üzerinde ilerlediği görülürken, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Tragger Bursa Yerel Haberler 3. Sayfa Haberler

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