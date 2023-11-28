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Bursa'da Başıboş Atlar Cadde Üzerinde İlerledi

28 Kasım 2023 10:05 Son Güncelleme: 10:07 Abone Ol

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde başıboş atlar ana caddeye çıktı. Dakikalarca sürü halinde ilerleyen atlar bazı sürücülere zor anlar yaşattı. Atların dakikalarca cadde üzerinde ilerlediği görülürken, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.